Menpora Imbau Masyarakat Tetap Berolahraga dan Ikuti Protokol Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Menpora Zainudin Amali bersama Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Raden Isnanta menjelaskan peran Kemenpora di era normal baru, yakni untuk mengajak masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan dan berolahraga.

"Kami sudah memberikan panduan untuk berolahraga di rumah. Beberapa waktu lalu kami adakan senam 'Stay at Home (SAH) dan peserta sangat luar biasa. Ada juga senam Workout at Home (WAH)," ujar Menpora dalam program Hidup Sehat di TV One, di Studio TV One, Gedung The Convergence Indonesia, Rasuna Epicentrum, Selasa (7/7) siang.

"Selain itu, kami juga membuat panduan olahraga untuk lansia. Panduan ini kami buat agar masyarakat di semua kalangan tetap bugar dengan berolahraga. Imunitas bisa terjaga kalau badan bugar," imbuh Zainudin.

Menurutnya, olahraga yang dilakukan di rumah diawali dengan stretching dan dilanjutkan dengan olahraga ringan.

"Namun, harus diingat, olahraga di saat pandemi Covid-19 ini hanya untuk kebugaran saja. Karena itu, kami dari Kemenpora memberikan panduan agar masyarakat yang ingin berolahraga di rumah bisa disesuaikan," katanya.

Zainudin menuturkan, apa pun olahraganya tetap harus berdasarkan sport science yang juga akan digaungkan menjadi tema Hari Olahraga Nasional (Haornas).

"Dengan sport science kita bisa mengukur kemampuan dan juga bisa mengarahkan talenta-talenta untuk memilih olahraga yang sesuai. Tanpa sport science kita tidak akan berprestasi dengan baik," ucap Menpora.

Pada acara yang dipandu oleh dr. Reinita Arlin dan dr. Haekal Anshari, Menpora berpesan masyarakat tetap aktif dan benar-benar disiplin menjaga kesehatan dengan berolahraga dengan menjalankan protokol kesehatan.