Menpora: Semoga One Pride MMA Berkembang dan Penonton Makin Banyak

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali bersama Staf Khusus Pengembangan dan Prestasi Olahraga Mahfudin Nigara menyaksikan secara langsung pertandingan One Pride MMA di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu (15/2) malam.

Dalam sambutannya, Menpora mengapresiasi kompetisi ini. "Malam ini seru dan spesial. Pendukung calon juara terus berdatangan dan memenuhi tempat. Ini sangat membanggakan," kata Menpora.

Menurut Menpora, MMA kini terus diminati semua kalangan. Dia berharap, olahraga ini semakin maju dan berkembang. Tak hanya itu, penonton juga semakin banyak untuk mendukung.

"Kami harap One Pride ini semakin diminati semua kalangan. Kami mengapresiasi dan terima kasih, semoga ini makin memajukan olahraga dan ke depan makin berkembang. Penonton makin banyak lagi dan dukung terus," tutur Menpora.

Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Beladiri Indonesia (KOBI), Anindra Ardiansyah Bakrie juga mengatakan hal yang sama. Kompetisi ini, diharapnya bisa berjalan dengan baik dan sportif.

"Ini spesial, dan merupakan rangkaian ulang tahun tvOne. Pertandingan ini harus disajikan dengan partai-partai seru. Semua berjalan dengan baik dan sportif, termasuk juga dengan penontonnya," kata Ardiansyah.

Sebagai informasi, pertandingan ini mempertemukan petarung-petarung dari tanah air. Di antaranya yaitu: Alwin Kincai vs Windri Patilima (kelas welterweight ranking fight), Zainal Abidin vs Alfons (kelas lightweight rangking fight), Jeka Saragih vs Angga (kelas lightweight tittle fight), dan Suwardi vs Rama Supandhi (kelas flyweight title fight).

Hadir pada kesempatan ini, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin, Ketua Umum BOPI Richard Sam Bera, dan tamu undangan lainnya. (*/jpnn)