Mensos Risma Menangis di Depan Delegasi ASEAN Forum AHLF, Ini Penyebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tampak menangis saat agenda diskusi bersama delegasi negara-negara ASEAN pada hari kedua Forum Tingkat Tinggi ASEAN (AHLF) tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca 2025 di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/10).

Saat itu, tengah berlangsung panel diskusi dengan topik “Partnership for Disability Inclusion and Empowerment and Way Forward”.

Mensos Risma menuturkan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia melalui Kemensos mempunyai sejumlah program untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas.

Salah satunya ialah pemberian alat yang bisa mempermudah kegiatan para disabilitas.

“Pemerintah memberikan perlengkapan gratis bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda listrik untuk menampung celebral palsy,” ucap Risma di Hotel Four Points, Makassar.

Menurut Risma, selain untuk menunjang kehidupan para penyandang disabilitas, hal itu penting karena harga peralatan disabilitas mahal dibandingkan alat lain.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya memberikan gelang pintar yang diberi nama Gelang Rungu dan Wicara (GRUWI) dan Gelang Tuna Grahita (GRITA) untuk melindungi mereka.

“Aku temukan banyak anak-anak saya yang disabilitas mendapatkan kekerasan, jadi saya beri smartwatch,” kata dia.