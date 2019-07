Menteri Bidang Ekonomi Harus Sosok Kompeten dan Berintegritas, Siapa?

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Idenf) Enny Sri Hartati sepakat nama-nama calon menteri yang akan duduk di kabinet Jokowi – Ma’ruf Amin harus mulai dimunculkan saat ini.

Dengan begitu masyarakat, kata dia, bisa memberi penilaian secara terbuka. Apakah yang bersangkutan punya kemampuan dan integritas atau tidak. ’’Presiden bisa menjadikan masukan masyarakat untuk melihat calon pembantunya,” imbuhnya.

Menurutnya, semakin banyak parpol memunculkan nama-nama calon menteri, maka kesempatan publik untuk menilai yang bersangkutan juga semakin besar. Dan itu bagus untuk mengontrol kualitas pemerintahan ke depan.

Di sisi lain, dia menyinggung tentang kondisi bidang ekonomi. Dia menilai bidang ekonomi musti harus mendapat perhatian lebih besar di periode 2019-2024. Dikatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini cendrung stagnan. Yaitu berkisar pada angka 5 persen.

’’Dikomparasikan dengan besarnya angka pencari kerja baru, pertumbuhan ini belum lah cukup,” imbuh Enny.

Disampaikan, tim ekonomi yang dibentuk nanti harus mampu menjawab persoalan itu. ’’Harus betul-betul sosok yang tepat. Karena ini salah satu pekerjaan utama pemerintah periode lima tahun mendatang,” jelasnya.

Lebih jauh diungkapkan, tidak relevan mendikotomikan menteri bidang ekonomi harus dari unsur parpol dan profesional. Harus ditekankan pada sosok yang kompeten dan berintegritas. Tetapi mempercayakan tim ekonomi dan bidang teknis lainnya pada kalangan profesional dapat mengurangi resiko.