Menteri BUMN Dukung Strategi Pertumbuhan Ganda Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mendukung penuh rencana Pertamina dalam pengembangan bisnisnya dengan strategi pertumbuhan ganda (Dual Growth Strategy).

Hal itu sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Panjang Perusahaan hingga 2029.

Strategi tersebut sejalan dengan misi dan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo–Gibran untuk mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menyampaikan Menteri BUMN Pertamina selaku pemegang saham Pertamina senantiasa memberikan dukungan terhadap berbagai upaya bisnis perusahaan lemigas pelat merah itu.

Hal ini dapat dicapai dengan menjalankan strategi pertumbuhan ganda, yakni memaksimalkan bisnis warisan minyak dan gas bumi serta membangun bisnis baru dalam pengembangan energi baru terbarukan yang rendah karbon.

“Strategi dan rencana bisnis Perseroan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional didukung Kementerian BUMN. Untuk itu, Pertamina mendorong seluruh anak usahanya mengejar target bisnis dan operasional secara efektif dan efisien,” ujar Fadjar.

Menurut dia, strategi pertumbuhan ganda dilakukan dengan optimalisasi produksi hulu minyak dan gas bumi di mana saat ini Pertamina telah mencatatkan produksi migas sebesar 1,05 juta BOEPD (barel setara minyak per hari) dengan rincian produksi minyak sebesar 556 ribu BOPD (barel minyak per hari) dan produksi gas 2, 86 miliar SCFD (standar kaki kubik per hari).

Pertamina juga terus melanjutkan peningkatan (upgrading) kilang dan pembangunan kilang baru. Salah satu proyek tersebut yakni proyek pembangunan kilang Balikpapan yang progresnya telah mencapai 92%.