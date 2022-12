Menteri Siti: KLHK Pastikan FOLU Net Sink 2030 Berjalan Sesuai Rencana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meresmikan Kantor Forest and Other Land Uses Operation and Collaboration Center (FOLU COLL) di Kompleks KLHK, Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Pembangunan Project Management Office (PMO) ini merupakan langkah kongkret KLHK memastikan bahwa operasional FOLU Net Sink 2030 berjalan sesuai dengan rencana operasionalnya.

FOLU COLL menjadi pusat komando kegiatan operasional FOLU dan menjadi sarana komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antarlintas unit eselon I KLHK, lintas Kementerian dan Lembaga, Pemerintah pusat dan daerah guna memastikan target-target operasional FOLU berjalan ke arah vektor yang sama, yakni pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca dalam satuan CO2 equivalen.

Baca Juga: 8 Pabrik Milik SIG Raih Penghargaan PROPER dari KLHK

Operasional FOLU bekerja dalam berbagai program elemen-elemen Sektor FOLU dengan masing-masing langkah kerja secara sistematis.

Salah satunya dalam hal pengurangan laju deforestasi dan pengurangan laju degradasi hutan.

Kemudian pengaturan pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan secara lestari, perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dengan atau non-rotasi, dan tata kelola restorasi gambut.

Selain itu, perbaikan tata air gambut, perbaikan dan konservasi mangrove, konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pengembangan berbagai instrumen kebijakan baru, pengendalian sistem monitoring, evaluasi dan pelaksanaan komunikasi publik.

Rangkuman dimaksud bagi setiap elemen FOLU merupakan buku manual serial dalam kerja FOLU. Buku manual operasi elemen kerja FOLU perlu disusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan prosedur praktikal.