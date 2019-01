Menteri Susi: Menenggelamkan Kapal kan Tugas Berat, tidak Mudah

Susi Pudjiastuti. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan tugasnya menenggelamkan kapal bukan perkara mudah.

“Mengubah mentalitas, menenggelamkan kapal kan tugas berat. Tidak mudah. Mengubah karakter mentalitas teman-teman di KKP,” ujar Susi.

Untuk mengatasi hal itu, Susi melakukan pendekatan dengan cara menjadikan moratorium kapal eks asing sebagai konsensus nasional.

“Jadi pertama saya buat peraturan moratorium kapal ikan eks asing yang memang menjadi sumber illegal fishing,” tegasnya.

Susi kemudian memanggil para pengusaha yang menjadi backing dari praktik ilegal fishing tersebut.

“Saya bilang saya punya tanggung jawab. So this has to stop. Kalau nanti kami pakai peraturan baru, you bisnis lagi. Selama tidak ada pelanggaran pidana ya jalan saja,” ucapnya.

Perlahan, terbentuklah konsensus bagi moratorium kapal eks asing.

“Jadi, goodwill atau filosofinya di belakang ini adalah kita tidak lagi mempermasalahkan masa lalu. We shut down. Finish. We go forward," tandas Susi.(chi/jpnn)