Menu Asia Hingga Nusantara Hadir dalam Paket Buka Puasa di Hotel Embong Kenongo

jpnn.com, SURABAYA - Ramadan menjadi bulan yang ditunggu-tunggu bagi umat muslim di seluruh dunia.

Momen ini tidak lepas dari acara buka bersama untuk menjalin tali silahturahmi dengan keluarga, kerabat maupun kolega.

Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Hotel 88 Embong Kenongo menyajikan paket buka puasa bertajuk Gema Ramadan.

Menu yang disajikan sangatlah bervariasi, karena ada special rotation menu ala Asia, Western hingga Indonesian Heritage.

Antara lain Laksa Singapore, Char Kway Teow, Young Chow Fried Rice, Fish Salted Egg, Chicken Oyster Sauce, aneka lodeh, Ontong Santan Pedas, Ikan Acar Kuning dan lainnya.

Para tamu dapat menikmati beragam pilihan menu tersebut dengan harga yang terjangkau, yakni Rp 98.000 nett/pax.

Paket Gema Ramadan dibuka mulai 14 Maret – 9 April 2024, pukul 17.30 – 20.00 WIB dengan konsep All You Can Eat.

Menu yang disajikan lengkap mulai dari takjil, main course, salad, soup, dessert, hingga beverage yang dapat dinikmati sepuasnya.