Menuju Digital Province, Jabar Inisiasi Peningkatan Kapasitas Sekda

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi peningkatan kapasitas bagi delapan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Piloting di wilayahnya.

Sekda Provinsi Jawa Barat sekaligus pimpinan delegasi Setiawan Wangsaatmaja menyatakan Jabar harus menjadi provinsi terdepan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Jabar Digital Province.

"Itu semua bisa kami raih apabila SDM aparaturnya memiliki mindset dan kompetensi digital yang baik. Karena itu, kami mulai dengan melatih para Sekda Kabupaten/Kota sebagai top management birokrasi pemetintahan di daerah," ungkap Setiawan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (30/5).

Setiawan menjelaskan bahwa pelatihan yang bertajuk lengkap '2023 Digital Capacity Building Program for Civil Servants of West Java Province' tersebut dilaksanakan selama satu minggu, mulai 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2023 di Kampus LOGODI di Kota Jeonju, Provinsi Jeollabuk-Do, Republik Korea.

Dia mengatakan ada berbagai materi yang relevan dengan upaya peningkatan kapasitas untuk penerapan SPBE atau digital government dikupas tuntas di LOGODI.

"Mulai dari digital platform government in Korea, change management and government innovation, digital leadership and governance, hingga berbagai praktik baik transformasi digital di Korea," bebernya.

Menurut Setiawan, pelatihan ini dilaksanakan bukan hanya untuk meningkatkan kapasitas para Sekda Kabupaten/Kota Piloting, tetapi juga untuk memotivasi agar segera bergerak.

"Setelah selesai pelatihan ini, saya berharap para Sekda Kabupaten/Kota Piloting, kapasitasnya meningkat dan segera bergerak memimpin langsung akselerasi penerapan SPBE di daerahnya masing-masing," ucap Setiawan.