Menyambut HUT ke-54 Tahun, Jamkrindo Lakukan Berbagai Kegiatan Sosial

jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) melakukan berbagai kegiatan sosial dalam menyambut hari ulang tahun ke-54, yang jatuh pada 1 Juli 2024.

Pada perayaan Hut yang ke-54, Jamkrindo mengambil tema Championing SMEs: Building a Stronger Nation.

Direktur Utama Jamkrindo Akhmad Purwakajaya menjelaskan tema tersebut menyoroti pentingnya Jamkrindo mendukung UMKM dalam upaya memperkuat perekonomian negara yang mencerminkan komitmen Jamkrindo untuk mempromosikan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis skala mikro, kecil dan menengah sebagai bagian dalam kontribusi meningkatkan ketahanan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan guna membangun negara yang tangguh secara ekonomi.

“Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan berkomitmen akan terus menciptakan value. Baik dalam hal menciptakan economic value dan juga social value secara keseluruhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Akhmad mengungkapkan kegiatan sosial menyambut HUT Jamkrindo ke-54 telah dilaksanakan sejak Maret lalu.

Di antaranya melalui kegiatan pembagian bantuan sosial keagamaan di bulan Suci Ramadan berupa pembagian 5.400 sembako gratis, santunan kepada anak yatim piatu, santunan untuk guru mengaji dan marbot masjid serta pemberiaan peralatan ibadah untuk musala.

Selain itu, sebagai wujud nyata kepedulian Jamkrindo terhadap sektor pendidikan dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs), khususnya pada pilar pendidikan bermutu, kesetaraan gender dan mengurangi ketimpangan, Jamkrindo menginisiasi berbagai kegiatan edukasi ‘Anti Perundungan dan Kekerasan Seksual’ yang menyasar 5.400 siswa/i di Jakarta dan juga Edukasi ‘Usia Sekolah Jangan Dulu Nikah’ di tiga sekolah di Indramayu, Jawa Barat.

Dari sisi tenaga pendidik, Jamkrindo juga memberikan edukasi ‘Guru Berkualitas Anak Indonesia Cerdas’ kepada 540 tenaga pendidik di Jakarta serta melakukan pembagian 5.400 tas sekolah gratis kepada pelajar, beasiswa kepada tenaga outsourcing perusahaan dan juga program sanitasi di 54 sekolah.