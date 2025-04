ASIPPINDO Dukung Perluasan Askses Pembiayaan Inklusif Bagi Pelaku UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) menyelenggarakan diskusi panel bertema 'Empowering Financial Accessibility: Strategic Roles of Financial Institutions in Supporting MSME Growth'.

Diskusi tersebut dilakukan dalam upaya memperkuat peran lembaga keuangan dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Indonesia Guarantee Summit 2025 yang digelar pada Rabu, 16 April 2025 di Jakarta.

Diskusi panel menghadirkan pembicara dari berbagai institusi strategis yang mewakili pemerintah dan pelaku industri keuangan.

Hadir sebagai narasumber: Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI; Riza Damanik, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM; Muhammad Candra Utama, SEVP Ultra Micro BRI; dan Babas Bastaman, SEVP Wholesale Risk Bank Syariah Indonesia (BSI).

Diskusi dimoderatori oleh Agus Supriadi, Sekretaris Jenderal ASIPPINDO.

Dalam paparannya, Ferry Irawan menyampaikan sinergi antara pemerintah, lembaga penjaminan, dan lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk mendukung program-program pembiayaan prioritas seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), KUA (Kredit Usaha Alsintan), dan KIPK (Kredit Industri Padat Karya).

Skema-skema ini perlu didukung dengan pengelolaan risiko penjaminan yang akuntabel, transparan, dan terintegrasi secara digital.