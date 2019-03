Merasa Putus Asa? Ini 5 Cara Mengatasinya

jpnn.com - Hidup pasti tak pernah lepas dari yang namanya masalah. Apa yang Anda impikan juga tak selamanya akan menjadi nyata. Saat Anda merasa putus asa karena apa yang diinginkan tak sejalan dengan kenyataan, sebisa mungkin cobalah untuk tetap optimis.

Menurut dr. Reza Fahlevi dari KlikDokter, perasaan pesimis saat sedang putus asa, apalagi jika pada akhirnya stres berat, hingga timbul keinginan untuk mengakhiri hidup, ini merupakan tanda-tanda depresi.

“Depresi adalah suatu keadaan terjadinya pengurangan atau penurunan keadaan emosi dan mood dari seseorang yang mengakibatkan gangguan dalam aktivitas sehari-hari, atau hilangnya fungsi sebagai individu,” jelas dr. Reza.

Disarankan oleh dr. Reza, bagaimanapun juga Anda tetap harus bersemangat dalam hidup dan cobalah untuk tetap melihat aspek positif dalam kehidupan. Oleh karenanya, jika Anda merasa putus asa, sebelum dampaknya lebih dalam, cobalah atasi dengan cara-cara di bawah ini.

1. Terapkan sugesti positif

Jika Anda pernah menonton film India “3 Idiots”, tentunya Anda ingat bahwa tokoh utamanya selalu mengucapkan “All is well ... all is well ...” untuk menenangkan diri saat diterpa masalah, dengan harapan bahwa semuanya akan baik-baik saja.

Saat diri tenang, biasanya Anda bisa lebih berpikir rasional dan bertindak seperti seharusnya, sehingga masih mampu untuk menyelesaikan masalah. Jika nyata masalah yang Anda alami begitu sulit, setidaknya Anda sudah mencoba untuk menyelesaikannya dan mampu berdampak dengan keadaan.

2. Hindari berpikir rumit dan ‘meramal’ keadaan

Sumber : Klikdokter