Mesra dengan Chevra, Via Vallen: Terima Kasih Sayang

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen akhirnya memamerkan kemesraan dengan Chevra Yolandi.

Dia blak-blakan memanggil sayang kepada vokalis Papinka tersebut.

Hal itu terungkap dari unggahan terbaru Via Vallen di Instagram.

Pelantun Sayang tersebut mengunggah foto saat dirinya memperingati ulang tahun baru-baru itu.

Dalam foto, Via Vallen tampak diberi kue oleh Chevra Yolandi.

"Thank you sayang," ungkap Via Vallen, Sabtu (2/10).

Via Vallen memperingati ulang tahun ke-30 pada 1 Oktober 2021.

Perempuan asal Sidoarjo itu dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Chevra Yolandi sejak beberapa bulan lalu.