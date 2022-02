Milenial Dilibatkan dalam Penentuan CEO & Perusahaan Terbaik di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - The Iconomics menggelar 3rd Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands Awards 2022 (Millennial ‘s Choice) dan 2nd Indonesia’s Marketing Brands Awards 2022 (Millennials’ Choice).

Founder dan CEO The Iconomics Bram S. Putro mengatakan penghargaan ini diberikan sebagai bentuk dukungan The Iconomics kepada perusahaan-perusahaan dan pemimpin perusahaan yang terpilih.

"Baik perusahaan jasa keuangan yang inovasi digitalnya populer di mata milenial dan perusahaan-perusahaan yang berhasil membangun ekuitas brand dalam kurun waktu setahun belakangan," ujar Bram S. Putro dalam keterangannya, Jumat (25/2).

Kedua awards ini diberikan melalui sejumlah tahapan proses penilaian. Termasuk melalui survei online kepada para milenial Indonesia.

Survei dilakukan kepada lebih dari 12 ribu responden di 10 kota besar, yaitu Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), Surabaya, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Medan, Palembang, Balikpapan, Makassar, dan Ujungpandang.

“Pada event ini kami melibatkan milenial sebagai responden,” kata Bram.

Selain memberikan penghargaan kepada perusahaan dan brand, 3rd Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands Awards 2022 memberikan penghargaan kepada CEO melalui Most Popular Financial CEO’s Awards 2022. Para CEO tersebut dipilih berdasarkan survei brand awareness.

Adapun dalam 2nd Indonesia’s Marketing Brands Awards 2022, The Iconomics memberikan apresiasi kepada sosok/tokoh dalam Inspiring Marketing Person Appreciation. Mereka dipilih melalui pertimbangan dari tim riset dan redaksi The Iconomics.