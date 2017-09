Minim Gelandang, MU Bidik Kemenangan di Kandang CSKA Moscow

jpnn.com, MOSCOW - Juru taktik Manchester United Jose Mourinho percaya diri timnya menang atas CSKA Moscow, meski dalam kondisi minim gelandang.

Bertamu ke VEB Arena, Kamis (28/9) dini hari WIB dalam matchday kedua Grup A Liga Champions, MU tak bisa diperkuat tiga gelandang andalan mereka.

Michael Carrick dan Marouane Fellaini harus ditangani tim medis MU karena cedera, menyusul Paul Pogba di ruang perawatan. Setan Merah juga tak bisa memakai jasa defender Phil Jones karena cedera.

"Saya tidak memiliki Fellaini, tak punya Pogba dan kehilangan Carrick. Tiga pemain lini tengah kami. Jadi saya harus menyiapkan banyak pilihan untuk laga ini (vs CSKA). Kami akan mencoba untuk tidak fokus pada pertempuran individual atau adu kuat di area tertentu di lapangan. Kami bakal fokus pada globalitas, tim secara keseluruhan. Saya tetap mengincar kemenangan di pertandingan ini," kata Mourinho kepada MUTV.

Pria kelahiran Setubal, Portugal berusia 54 tahun itu juga optimistis, timnya tidak akan punya masalah bermain di Moscow yang dikenal memiliki suporter fanatik.

"Saya pernah menghadapi CSKA bersama Real Madrid, saat di Inter, juga ketika di Chelsea. Sekarang bersama Manchester United. Tidak ada masalah. Sejujurnya, saya selalu suka kembali ke Moscow, kota yang indah apalagi setiap kali saya makan. Itu terasa baik, lebih baik dan makin baik. Ini menyenangkan," pungkas Mourinho. (adk/jpnn)

Jadwal Liga Champions Rabu Malam dan Kamis Dini Hari

Grup A: Basel vs Benfica, CSKA Moscow vs Manchester United

Grup B: Anderlecht vs Celtic, Paris Saint Germain vs Bayern Muenchen

Grup C: Qarabag FK vs Roma, Atletico Madrid vs Chelsea

Grup D: Juventus vs Olympiacos, Sporting CP vs Barcelona