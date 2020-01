Minions Ketemu Daddies di Final Indonesia Masters 2020, FajRi jadi Korban

jpnn.com, JAKARTA - Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan atau biasa disebut Daddies, menciptakan final sesama wakil tuan rumah di Indonesia Masters 2020.

Sama seperti tahun lalu, Minions dan Daddies juga melakoni laga puncak. Saat itu Minions menang 21-17, 21-11.

Tahun ini, Minions lolos ke final setelah mengalahkan ganda Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik 21-19, 21-19 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (18/1) malam WIB.

BWF mencatat, duel yang merupakan partai pemungkas semifinal Indonesia Masters 2020 itu berlangsung selama 33 menit.

Win - Loss record in the newly-renovated Istora Senayan, Jakarta.



Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo: 31-0



Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan: 12-3



Only Minions can beat Daddies in new Istora and Minions are also UNBEATEN here so far.



Will the record continue? — Badminton Talk (@BadmintonTalk) January 18, 2020