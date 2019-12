Misumi Genjot Pasar e-Commerce Industri Manufaktur di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pasar e-commerce Indonesia diprediksi terus bertumbuh. Pada tahun 2022, diproyeksikan bisa tumbuh hingga Rp 955 triliun.

Jenis e-commerce sendiri memang banyak, tidak sebatas pada model B2C (business-to-consumer) ataupun C2C (consumer-to-consumer). Adapula di ranah B2B (business-to-business), yang juga memiliki potensi besar.

Presiden Direktur PT Misumi Indonesia, Koji Yamada, mengatakan, celah potensi sektor B2B yang besar tersebut ditangkap oleh pihaknya, sejak mulai beroperasi pada September 2013. Dengan pertumbuhan bisnis manufaktur di Indonesia, Misumi percaya bahwa Indonesia adalah pasar sangat potensial di masa depan.

"Setelah 4 tahun beroperasi, pada bulan April 2017, Misumi meluncurkan VONA (Variation & One-stop by New Alliance) dan memperbarui e-catalog kami untuk menawarkan lebih banyak merek dan produk kepada pelanggan. Pilihan produk juga bertambah dari waktu ke waktu sehingga memberikan lebih banyak kebebasan kepada pelanggan dalam memilih Misumi sebagai One Stop Solution,” ujar Koji Yamada, di Jakarta, Senin (2/12).

Menurut Koji Yamada, Misumi dikenal sebagai produsen sekaligus distributor komponen standar dan kebutuhan industri manufaktur, di antaranya komponen otomasi pabrik, produk wiring, electrical and control, peralatan cutting and processing, perlengkapan keselamatan dan umum, penanganan material dan penyimpanan, serta perlengkapan sanitasi dan labolatorium.

"Misumi ingin menjangkau lebih banyak pelanggan e-commerce. Dibandingkan cara tradisional, e-commerce dapat memberi kebebasan kepada pelanggan untuk memilihitem dan memproses pesanan mereka sendiri. Selain itu, pelanggan dapat mengakses berbagai produk kami di mana saja,” paparnya.

Koji Yamada mengatakan, seiring tumbuhnya bisnis e-commerce di Indonesia, pihaknya percaya jalur ini merupakan satu-satunya cara untuk menjangkau lebih banyak pelanggan di Indonesia. Untuk itu, Misumi terus berinovasi mengembangkan layanannya, salah satunya dengan unit bisnis VONA (Variation & One-stop by New Alliance), yang mendukung layanan B2B e-commerce.

"Misumi-Vona merupakan sebuah platform yang menciptakan hubungan global antara kebutuhan pelanggan akan layanan pengadaan yang efisien dan terpadu untuk berbagai produk dan merek serta menawarkan produk-produk di luar brand Misumi,” terang Koji Yamada.