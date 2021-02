Mitsubishi Pajero Sport 2021 Resmi Mengaspal di Indonesia, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Setelah menyapa warga Thailand, Sport Utility Vehicle (SUV) Pajero Sport 2021 akhirnya mengaspal di tanah air, Selasa (16/2).

President Director PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Naoya Nakamura mengungkapkan, sejak diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada tahun 2009 Pajero Sport telah mendapatkan penerimaan positif serta pengakuan dari masyarakat.

"Terbukti, (penjualan) Pajero Sport di Indonesia saat ini telah mencapai 164.773 unit. Dengan segala keunggulan yang dilengkapi pada New Pajero Sport,” katanya saat peluncuran Pajero Sport 2021 secara virtual.

Meski secara umum spesifikasi New Pajero Sport yang dipasarkan di Indonesia sama dengan yang global ataupun Thailand, tetapi tetap ada perbedaan.

New Pajero Sport yang ada di Indonesia dibekali fitur sunroof untuk tipe Dakar 4x2 dan 4x4.

Untuk pasar Indonesia, MMKSI menawarkan SUV andalannya itu dengan lima pilihan warna yakni Graphite Gray, Deep Bronze, Quartz White Pearl, Sterling Silver dan Jet Black Mica.

Kemudian untuk tipe dan harganya, New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 AT dibanderol Rp733.700.000, dan GLX 4x4 MT Rp567.800.000.

Adapun tipe Dakar Ultimate 4x2 AT Rp624.700.000, Dakar 4x2 AT Rp575.700.000, Exceed 4x2 AT Rp517.800.000, dan Exceed 4x2 MT Rp502.800.000. Semua harga sudah on the road Jabodetabek. (rdo/jpnn)