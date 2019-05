Mitsubishi Xpander Mengerek Penjualan MMKSI Selama IIMS 2019

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Xpander masih menjadi penyumbang penjualan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), termasuk selama IIMS 2019.

Selama pameran otomotif tahunan dimanfaatkan dengan MMKSI menampilkan varian baru kepada publik. Dari target awal sekitar 2.700 unit yang dipatok MMKSI di IIMS 2019, Mitsubishi Motors masih punya waktu dua hari lagi untuk mengejar target tersebut.

Hingga Kamis (2/5), atau tujuh hari penyelenggaraan IIMS, MMKSI sudah mencapai 60 persen dari total target awal.

Dari beberapa model yang ditampilkan dalam pameran otomotif tahunan ini, Mitsubishi Motors membawa beberapa model andalan, seperti Mitsubishi Triton, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Xpander serta Mitsubishi Xpander Limited Edition.

Head of Sales and Marketing Region 1 Jabodetabek Section PT MMKSI, Rully Halsa P mengutarakan, Mitsubishi Xpander masih jadi andalan PT MMKSI di IIMS 2019 dengan terjual sebanyak 1.237 unit per 2 mei 2019 kemarin.

"Sementara itu, target Mitsubishi Xpander sendiri adalah 2.000 unit selama IIMS kali ini. Secara persentase Mitsubishi Xpander berhasil mencapai 62 persen dari target yang mereka tetapkan," ungkap Rully saat di temui di JiEXPO Kemayoran, Jakarta, Sabtu (4/5).

Adapun model SUV diesel, Pajero Sport ternyata menjadi varian paling laris secara persentase. Di mana, membukukan 66 persen dari target yang ditetapkan atau 426 unit.