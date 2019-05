Daya Magnet Suzuki Ertiga Facelift di Area Test Drive IIMS 2019

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki Ertiga facelift sukses menambah daya tarik lini low MPV andalan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) di IIMS 2019.

Tidak saja di area booth Suzuki, daya magnetnya juga kuat sampai ke area test drive yang disediakan penyelenggara IIMS 2019, Dyandra.

Melalui tampilan yang lebih modern dan progresif dengan perubahan signifikan pada fitur-fiturnya. Ertiga menarik rasa penasaran para pengunjung.

“Semua produk Suzuki saya pernah pakai ya, dan saya tertarik untuk mencoba All New Ertiga varian ini karena mesinnya kuat, peredamannya bagus dan dengan harga yang bersaing, All New Ertiga lebih lengkap. Setelah saya mencoba saya merasa sangat nyaman dan minor change All New Ertiga ini lebih menarik lah dan memenuhi ekspektasi saya akan mobil penumpang idaman.” ujar Kare yang mencoba Ertiga facelift di area test drive IIMS 2019, Jumat (3/5).

Dengan hadirnya fog lamp untuk meningkatkan keamanan, desain pelek alloy baru 2-tone black polished yang sporty, rear defogger, serta wiring harness yang memudahkan pemasangan rear camera.

Tak hanya itu, tampilan interior All-new Ertiga facelift dilengkapi head unit layar sentuh yang lebih praktis dan premium. Serta assist grip foldable di barisan pertama dan kedua juga menambah kenyamanan pengendara dan penumpang pada saat test drive. (mg8/jpnn)