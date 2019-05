IIMS 2019: Pilih-Pilih Motor Baru Murah di Libur Akhir Pekan

jpnn.com, JAKARTA - Gelaran IIMS 2019 tinggal menyisakan dua hari lagi (25 April - 5 Mei), jika Anda ingin mengisi akhir pekan dan merencakan meminang sepeda motor baru, bisa melihat daftar di bawah ini, mulai dari skutik hingga motor gede (moge).

Jadi, di kegiatan pameran otomotif tahunan ini tidak saja menampilkan deretan mobil-mobil baru tetapi juga berbagai model motor baru dari banyak pabrikan, baik Jepang maupun Eropa.

Skutik

Kymco Like 150i. Skutik anyar asal Taiwan ini dibekali mesin SOHC 150 cc berpendingin cairan. Memiliki dimensi kompak membuatnya sangat cocok untuk penggunaan harian dan lincah di kemacetan Ibukota. Harga Rp 28,8 juta.

Lambretta V125 & V200 Special. Kompatriot Vespa ini memang ditunggu-tunggu karena ini menjadi eksistensi perdananya. tampilannya tidak kalah dengan Vespa, klasik tetapi tetap modern. Harganya skuter ini dibanderol Rp 52,5 juta on the road (OTR) Jakarta untuk Lambretta V200, sedangkan Lambretta V125 dijual dengan harga Rp44,5 juta on the road (OTR) Jakarta.

Gesits, merupakan skuter listrik pertama garapan anak bangsa yang diproduksi massal. Sudah bisa dipesan, Gesits ditawarkan dengan dua harga, untuk baterai tunggal Rp 24,95 juta dan dual battery konsumen menambah biaya Rp 4 jutaan. Semua harga off the road.

PT Piaggio Indonesia menampilkan Vespa Sprint Notte edisi terbatas. Skuter ini mengusung konsep Motoplex.