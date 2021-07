Mobil Hancur, Nyawa Terancam, Max Verstappen Marah Besar Kepada Lewis Hamilton

jpnn.com, SILVERSTONE - Kemenangan Lewis Hamilton dalam balapan GP Inggris di Silverstone, Minggu (18/7) malam WIB masih menyisakan kontroversi.

Bos tim Red Bull Christian Horner menyebut Hamilton membahayakan nyawa pembalapnya Max Verstappen, menyusul tabrakan kedua pebalap yang terjadi di lap pembuka.

Horner menyebut juara dunia tujuh kali dari tim Mercedes itu serta pembalap paling sukses dalam sejarah F1 membuat kesalahan amatir ketika mencoba menyalip di tikungan Copse di lap pertama.

Dia mengatakan Hamilton, yang tidak mau disalahkan atas kejadian yang disebut orang lain insiden balapan itu, telah menempatkan keselamatan kompetitor lain dalam bahaya.

Verstappen and Hamilton collide!



The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.



The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa — Formula 1 (@F1) July 18, 2021