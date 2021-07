Sprint Race GP Inggris: Max Verstappen Bikin Lewis Hamilton Malu

jpnn.com, SILVERSTONE - Pembalap Red Bull Max Verstappen membuat juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton gigit jari.

Verstappen memenangi sprint race jelang GP Inggris di Sirkuit Silverstone -kandangnya Hamilton, Sabtu (17/7) malam WIB.

Formula 1 menguji format baru akhir pekan ini di Silverstone dengan debut sprint race yang mengharuskan para pembalap berpacu kompetitif di balapan sepanjang 100 km dengan menggunakan satu set ban tanpa pitstop, untuk menentukan posisi start balapan inti pada Minggu (18/7).

Poin diberikan bagi pembalap yang finis tiga besar, tiga poin untuk juara, dua untuk runner-up, dan satu untuk peringkat tiga.

