Momen Mesra Rosan Roeslani dengan Elon Musk di Bali

jpnn.com - BALI - Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani berbagi cerita tentang pertemuannya dengan presiden terpilih RI Prabowo Subianto dan CEO Tesla Elon Musk, di sela WWF ke-10 di Bali.

Dalam agendanya di Bali, Rosan juga memberikan sambutan dan menjadi salah satu pembicara dalam acara Tri Hita Karana Forum, pada Minggu (19/5). di Kampus United In Diversity, Kura Kura Bali, Denpasar.

Pria kelahiran Jakarta, 31 Desember 1968 itu menjadi pembicara saat Plenary Session dengan tema “Your Golden Visa with New Era Bali Kerthi Roadmap for Better Business Better World”.

Itu merupakan forum untuk investasi berkelanjutan yang difasilitasi melalui program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Golden Visa.

“Dalam kesempatan tersebut saya dan Elon berdiskusi tentang Starlink, layanan internet berbasis satelit," kata Rosan dalam keterangan pers yang masuk ke dapur redaksi, Selasa (21/5) malam.

Mantan Wakil Menteri BUMN itu mengungkapkan, Starlink akan menciptakan ketersediaan layanan internet secara merata di Indonesia, khususnya di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar.

Rosan juga memberikan informasi kepada Elon Musk mengenai kemeja yang dikenakan Elon saat itu, yaitu kain endek Bali.

Menurutnya, Endek sering dipakai warga Bali untuk menghadiri acara formal hingga pesta pernikahan. Endek merupakan kain tradisional yang sudah terkenal di mancanegara ini dicatatkan sebagai Pengetahuan Tradisional Bali.