Moment of Faith Menyambut Lebaran, Jangan Lupa Jaga Prokes

jpnn.com - Dalam rangka merayakan bulan suci Ramadan, Aeon Mal BSD City menyajikan serangkaian program menarik yang ditujukan khusus untuk pengunjung setianya.

Mengusung tema Ramadan Mubarak ‘Moment Of Faith’, Aeon Mal BSD City menghadirkan pameran dan program belanja.

“Di bulan suci tahun ini, walaupun masih dalam situasi pandemi, Aeon Mal BSD City ingin tetap memberikan yang terbaik untuk pengunjung dengan menggelar Ramadan Mubarak ‘Moment Of Faith’. Akan ada bazar yang menjual berbagai produk kebutuhan Lebaran seperti fashion, aksesoris, makanan ringan, hingga mainan anak," ujar Amelia, selaku General Manager Mall Operation, Aeon Mal BSD City .

Demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengunjung yang datang ke bazar, dia memastikan Aeon Mal BSD City tetap menjalankan protokol kesehatan seperti penyediaan hand sanitizer di area mal dan mewajibkan penjual bazar memakai masker.

"Sehingga pengunjung tidak perlu khawatir apabila ingin berbelanja di area bazar yang terletak di Main Atrium di lantai dasar." sambungnya.

Aeon Mal BSD City juga menghadirkan dekorasi serta photo booth khas Ramadan. Dekorasi ini bertema Nubian yang didominasi dengan aksen khas Mesir – Afrika dan dipadukan dengan warna soft tone.

“Kami menghadirkan dekorasi dan photo booth di beberapa area mal seperti Main Atrium, area New Drop Off serta outdoor area lantai 1. Jadi, pengunjung bisa langsung datang, belanja dan berfoto untuk mengabadikan momen bersama keluarga maupun teman di area berfoto yang sudah disediakan,” lanjut Amelia.

Serunya acara Ramadan Mubarak ‘Moment Of Faith’ bertepatan dengan rangkaian New For You yang menghadirkan banyak hal baru untuk pengunjung setia Aeon Mal BSD City.