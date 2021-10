Moncer! BRI Terima Penghargaan dari Infobank The Best SOE Awards

jpnn.com, JAKARTA - BRI mendapatkan penghargaan dalam ajang penganugerahan Infobank The Best SOE (State Owned Enterprise) Awards 2021 yang digelar di Jakarta, Jum’at (22/10).

BRI berhasil menyabet 2 penghargaan, yakni sebagai The Most Contributor Dividend dan The Best CEO In Value Creation untuk Direktur Utama BRI Sunarso.

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto yang menerima penghargaan secara langsung.

Pada sambutannya Amam mengatakan Award tersebut dimaknai sebagai apresiasi kepada seluruh manajemen BRI dan seluruh Insan Brilian.

Menurut Aman semua pihak berupaya tiada henti dalam penciptaan nilai, baik economic value maupun social value.

“Sukses ini merupakan hasil dari transformasi digital dan transformasi culture yang BRI lakukan secara terus menerus. Di masa pandemi covid 19 sekalipun, BRI sebagai BUMN tidak hanya sukses mendeliver economic value, namun BRI juga berhasil mendeliver social value kepada masyarakat,” tambah Amam.

Aman melanjutkan BRI terus menciptakan value creation baik secara organik maupun anorganik.

Hal itu dilakukan melalui continuous improvement pada Business Process as Usual yang sejalan dengan cita-cita BRI sebagai The Most Valuable Banking Group In Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion.