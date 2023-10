MotoGP Indonesia: Pembalap Moto3 Berjatuhan, 2 Wakil Tuan Rumah Masih Aman

jpnn.com - LOMBOK TENGAH – Enam pembalap Moto3 terjatuh hanya dalam rentang tiga menit dalam practice 1 Indonesian GP di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Jumat (13/10) pagi WIB.

P1 Moto3 merupakan sesi pembuka dari seluruh rangkaian resmi MotoGP Indonesia.

Belum sepuluh menit, satu per satu pembalap gagal mengendalikan motornya dan silih berganti berjatuhan.

Pembalap yang bernasib sial itu termasuk pemimpin klasemen Moto3 Jaume Masia dan rekan satu timnya di Leopard Racing, Tatsuki Suzuki.

Masia, pembalap Spanyol itu jatuh, bergulingan, nyaris terlindas pembalap di belakangnya.

Namun, tak satu pun rider yang tumbang di tengah teriknya panas di Mandalika itu harus mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Semua tampak baik-baik saja dan kembali melakoni latihan.

"A dramatic first few minutes! Both Le0pardRacing riders went down as well as a few others," bunyi laporan singkat di media sosial MotoGP.