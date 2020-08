MotoGP Styria: Morbidelli Menyesal Sebut Zarco Setengah Pembunuh

jpnn.com, SPIELBERG - Pembalap Petronas Yamaha Franco Morbidelli meminta maaf kepada Johann Zarco jelang MotoGP Styria akhir pekan ini.

Morbidelli menyesali komentar yang dia alamatkan kepada Zarco usai insiden kecelakaan di MotoGP Austria akhir pekan lalu.

Dia menyebut Zarco 'separuh pembunuh'.

Setelah menyalip Morbidelli, Zarco melakukan pengereman ketika melaju di zona pengereman menuju Tikungan 3.

One of the most terrifying #MotoGP crashes we've EVER seen!!! ????



Watch the Turn 3 accident from all angles! ????#AustrianGP ???????? pic.twitter.com/L2GLToviFi — MotoGP™???? (@MotoGP) August 17, 2020