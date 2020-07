MU Beruntung Punya Bruno Fernandes

jpnn.com, BRIGHTON AND HOVE - Bruno Fernandes berlabuh ke Manchester United, saat tim tersebut sedang dicemooh oleh pendukungnya sendiri, lantaran kalah di kandang sendiri melawan Burnley beberapa hari sebelumnya.

Saat itu klub ini berada di titik nadir dan Burnley menghadirkan kekalahan keempat dalam tujuh pertandingan Premier League.

Penampilan MU pada 22 Januari itu disebut fan sendiri 'memalukan' dan dianggap sebagai yang paling buruk dalam 30 tahun terakhir.

Namun, hanya dengan membeli seorang pemain, United menjadi tim yang seketika bertransformasi.

15 - Manchester United have extended their unbeaten run to 15 matches across all competitions (W11 D4); only Bayern Munich (25 games) are currently on a longer streak without defeat among all sides in Europe’s big five leagues. Clicked. pic.twitter.com/gxvA7tORmP — OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2020