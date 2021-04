MU Tertahan di Kandang Leeds United, City Bisa Juara Pekan Depan

jpnn.com, LEEDS - Manchester United gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Leeds United di Elland Road, Minggu (25/4) malam WIB.

Setelah 2 x 45 menit plus tambahan waktu, kedua tim hanya bermain imbang 0-0.

Hasil itu membuat Manchester City yang memimpin klasemen, bakal menjuarai Premier League pekan depan, dengan syarat City mengalahkan Crystal Palace dan MU kalah dari Liverpool.

Saat ini, dengan Premier League tersisa delapan pekan lagi, City memimpin dengan 77 poin, berjarak sepuluh poin dengan MU di posisi kedua.

7 - Manchester United have drawn more Premier League games nil-nil than any other side this season (7) - only in 1980-81 (8) have the Red Devils been involved in more goalless draws in a single league campaign. Stalemate. — OptaJoe (@OptaJoe) April 25, 2021