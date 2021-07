MU vs Brentford: Intip Gol Ciamik Andreas Pereira di Depan 30 Ribu Penonton Old Trafford

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United kembali melakoni laga persahabatan sebelum turun di turnamen resmi Barclays Premier League pada 14 Agustus mendatang.

Kali ini Setan Merah bermain imbang 2-2 lawan klub promosi Liga Inggris, Brentford, di Old Trafford, Kamis (29/7) dini hari WIB.

Meski MU gagal menang, pertandingan ini turut dihiasi gol spektakuler dari gelandang serang Andreas Pereira.

Di depan 30 ribu penonton yang hadir, United sejatinya tampil menjanjikan. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer mampu unggul terlebih dahulu ketika laga baru berjalan 12 menit melalui pemain muda mereka, Anthony Elanga.

Stop what you're doing and admire this piece of magic ????#MUFC @AndrinhoPereira — Manchester United (@ManUtd) July 28, 2021