Mulai Hilang Rasa dan Penciuman, BCL: Manis sih

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) masih menjalani isolasi mandiri bersama sahabatanya Dena Rachman. Pada Kamis (17/6), BCL dan Dena sudah memasuki hari keempat isoman.

Pelantun lagu pernah Muda itu mengabarkan sudah mengalami perubahan dari segi indera penciuman yang mulai tidak merasakan apa-apa.

BCL mencoba memakan waffel yang dituangkan madu.

“Kami akan mencoba makanan ini ya, Let’s try if it works,” ujar BCL di Instagram Story miliknya.

Saat memakan waffel tersebut, BCL mengatakan dirinya hanya sekilas merasakan manis.

“Enggak ada rasanya, manis sih, gula doang. Dari kemarin mulai hilang rasa dan penciuman,” ungkap BCL.

Saat ini, istri mendiang Ashraf Sinclair itu berusaha menjalani masa isoman dengan baik, di tengah kritik dari Jerinx.

“Kadang kita perlu bisa tersenyum menjalani proses yang tidak mudah. Bukan mengecilkan tetapi hanya berusaha melihat dari sudut pandang yang berbeda,” kata BCL.(chi/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru: