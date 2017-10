Mulan Jameela Ungkap Kelakukan Ahmad Dhani, Ternyata....

Ahmad Dhani dan Mulan Jameela melakukan acara Turun Tanah Putra Tedak Siten (7 Bulan) Ahmad Syailendra Airlangga di Villa Ahmad Dhani, Cikopo. Selasa (10/1) FOTO: FEDRIK TARIGAN/JAWA POS

jpnn.com, JAKARTA - Sejak memutuskan menjadi istri Ahmad Dhani, penyanyi Mulan Jameela memang kerap jadi bulan-bulan warganet.

Seakan tak peduli dengan komentar nyinyir, pemilik nama lengkap Raden Terry Tantri Wulansari ini tetap aktif membagikan berbagai kegiatannya di Instagram.

Seperti yang dilakukannya baru-baru ini. Pelantun lagu Wonder Woman itu terlihat membagikan kegiatanya bersama putra bungsunya, Airlangga.

Tampaknya, Airlangga sedang berada di dalam kamar mandi yang sedang asyik bermain air keran.

Mulan terlihat berusaha merayu sang anak untuk tidak bermain air, dia tampak sedang menarik tangan anaknya.

"Adek, no... No adek, kotor, kotorr..kotor. No no, nggak boleh.. nggak boleh.. nggak bolehhh.. Kotor adek, no! No," ucap Mulan melarang anaknya yang terlihat tak mau mendengarkan perkataan ibunya itu.

Kemudian Mulan menuliskan caption pada Instagram Story tersebut yang sedikit menggelitik.