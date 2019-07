Multipolar Technology Beri Solusi VMware Workspace ONE Untuk Dorong Produktivitas

jpnn.com, JAKARTA - Menjawab permasalahan di era digital saat ini, seperti kemudahan, kenyamanan dan keamanan akses terhadap data dan aplikasi terutama pekerja mobile tentu sangat dibutuhkan. Atas dasar itu, Multipolar Technology terus berkampanye terkait solusi tersebut.

Bekerja sama dengan Tech Data Indonesia dan VMware Indonesia, Multipolar menggelar seminar bertajuk “Empower Employees with an Intelligent-Driven Digital Workspace” di Fairmont, Jakarta Hotel, Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Tampilan aplikasi yang sama, baik itu saat diakses melalui desktop maupun perangkat mobile tentu sangat memudahkan penggunanya dan memberikan kenyamanan dalam beraktivitas. Tapi keamanannya juga harus dipikirkan, apalagi saat mengakses data perusahaan untuk keputusan bisnis yang bersifat sensitif. Dan hal ini bisa diakomodir dengan VMware Workspace ONE,” ujar Direktur Solution & Infrastructure Business Multipolar Technology, Jip Ivan Sutanto, di sela pemaparannya.

VMware Workspace ONE adalah platform ruang kerja digital yang terintegrasi, membantu dalam men-deploy aplikasi kapanpun di manapun dengan mudah sesuai pengaturan keamanan yang berlaku untuk aplikasi tersebut, tanpa memandang perangkat (desktop, laptop, tablet, handphone), sistem operasi (Android, iOS, Windows) maupun versi aplikasi yang digunakan.

Solusi ini berfungsi sebagai ‘perantara’ yang menjembatani aplikasi dengan perangkat atau sistem yang digunakan.

Konsepnya seperti membuka web browser untuk mengakses aplikasi kantor. Pengguna dapat login seperti layaknya bekerja dari kantor dan bisa mengakses semua aplikasi yang biasa digunakannya dari mana saja dan kapan saja dengan aman, sesuai pengaturan otorisasinya.

Bahkan jika pengguna memiliki banyak aplikasi internal, tidak perlu login satu per satu ke masing-masing aplikasi dan mengingat login ID serta password-nya. Cukup masuk ke VMware Workspace ONE yang dilengkapi dengan SSO (Single Sign On), maka penggunanya bisa langsung masuk ke semua aplikasi tersebut sesuai otorisasinya.

Dari sisi perusahaan, VMware Workspace ONE memastikan pengaturan dan proteksi data perusahaan hanya bisa diakses oleh pengguna yang bersangkutan, jadi bisa dipastikan bahwa data atau aplikasi yang diakses memang benar sesuai profil pengguna yang berwenang sehingga terjamin keamanannya.