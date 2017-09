Muncul Akun Palsu Bridgia, Acha Septriasa Ingatkan Netizen

jpnn.com, JAKARTA - Acha Septriasa sedang menikmati perannya sebagai ibu baru setelah melahirkan putri pertamanya, Bridgia Kalina Kharisma pada 20 Septemmber 2017 lalu.

Sayangnya belum genap seminggu pascamelahirkan, ada yang mencoba mengambil keuntungan dengan membuat akun instagram palsu putri kecilnya.

“Real Account of Baby girl from mommy @septriasaacha and daddy @vickykharisma,” tulis akun palsu @bridgiakalinakharisma yang diketahui telah memiliki lebih dari 8 ribu pengikut.

Mengetahui hal tersebut, pemain film Heart ini langsung mengonfirmasi lewat akun Instagram pribadinya.

Acha meminta agar netizen tidak percaya karena akun tersebut palsu.

“Account ini palsu. Fake . DO NOT FOLLOW THIS ACCOUNT. Jangan follow account ini," tulis Acha.

Menanggapi hal ini netizen ikut heran dengan orang yang mencoba mengambil keuntungan dari akun yang mengatasnamakan anak Acha.

“Nulis bio aja kaga bener masa kebalik gt. Tinggi jdi

berat. Berat jadi tinggi. Ketauan makan micin banyak akun fake ya gitu," tulis @achamination_sumsel.