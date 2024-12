Muzz Gelar Acara Singles Mingle untuk Jomblo Muslim di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Muzz, aplikasi pernikahan Muslim yang berbasis di London, Inggris, menggelar acara "Singles' Mingle" pada Sabtu, (14/12) di Attap Jakarta, Jakarta Pusat. Acara ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada para jomblo Muslim se-Jakarta memperluas jaringan, menambah teman baru, dan tidak menutup kemungkinan untuk bertemu jodoh dalam suasana yang santai dan menyenangkan. "Sebagai aplikasi pernikahan, penting bagi Muzz menciptakan rasa percaya kepada para pengguna. Acara ini menjadi salah wujud komitmen Muzz untuk menghadirkan rasa percaya tersebut. Muzz memberikan ruang bagi para jomblo Muslim di Indonesia untuk memperluas jaringan dengan rasa aman, dalam suasana santai, dan menyenangkan," ujar Shakira Ghassani Kubusutan, Marketing of Muzz Indonesia. "Ini adalah acara Muzz yang pertama di Indonesia, di mana peserta bisa menjalin pertemanan baru dan mungkin bertemu seseorang yang spesial," imbuhnya. Singles' Mingle mengusung konsep networking yang berbeda dari acara biasa, dengan serangkaian aktivitas interaktif yang dapat mempererat hubungan antar peserta. Selain itu, acara ini juga menyediakan Confession Box, di mana peserta dapat menuliskan pujian atau pesan anonim untuk lawan jenis yang mereka temui selama acara. Peserta yang hadir juga berkesempatan untuk berpartisipasi dalam Quiz Day atau cerdas cermat, yang menguji pengetahuan umum serta wawasan tentang berbagai topik menarik. Ada juga permainan Charade atau tebak tokoh, di mana peserta harus menebak nama tokoh berdasarkan petunjuk yang diberikan.