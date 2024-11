Anggun C Sasmi Bakal Meriahkan Malam Tahun Baru di The Meru Sanur Bali

jpnn.com, JAKARTA - The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel, The Heritage Collection menggelar jumpa pers eksklusif bersama musikus ternama kelas dunia, Anggun C Sasmi.

Anggun nantinya bakal tampil dalam Perayaan Malam Tahun Baru yang akan diadakan oleh The Meru Sanur dan Hotel Bali Beach, The Heritage Collection.

Perayaan malam tahun baru bertajuk ‘Wave of Glamour’ bersama Anggun menjanjikan pengalaman tidak terlupakan.

Acara akan memadukan pesona glamor Anggun dengan keindahan budaya Bali yang penuh warna, menciptakan malam yang magis dan tak terlupakan.

Perayaan malam tahun baru akan mempertemukan tamu dari berbagai belahan dunia dalam satu malam yang dipenuhi dengan musik, kemewahan, dan pesta pora.

Perayaan akan mencakup gala dinner, live entertainment, dan tentu saja penampilan langsung dari Anggun, yang akan membawa para tamu pada pengalaman spektakuler yang menggugah hati, menyongsong awal 2025 dengan penuh kegembiraan tanpa batas.

“Kami sangat senang menghadirkan Anggun di The Meru Sanur dan Hotel Bali Beach, The Heritage Collection untuk perayaan berkesan ini. Musik dan pesona pribadinya akan menjadikan malam tahun baru para tamu kami luar biasa,” ujar Ed Brea, General Manager di The Meru Sanur dan Hotel Bali Beach, The Heritage Collection.

"Bergabunglah bersama kami untuk menciptakan perayaan menuju tahun 2025 yang dipenuhi dengan kegembiraan tidak terbatas, kemewahan dan pertunjukan musik yang spektakuler, hanya di The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel, The Heritage Collection," seru Ed Brea.(chi/jpnn)