D'MASIV Hibur Malam Tahun Baru di Le Meridien Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik D'MASIV akan menjadi bintang tamu dalam pesta perayaan tahun baru di Le Meridien Jakarta pada 31 Desember 2024 mendatang.

Band beranggotakan Rian, Kiky, Ray, Rama, dan Wahyu itu mengaku bersyukur akhirnya bisa merayakan tahun baru di Jakarta.

"Akhirnya kami bisa tahun baru di Jakarta, biasanya D'MASIV tahun baru di luar kota melulu. Kini di Jakarta jadi dekat dan bisa bawa keluarga," kata Rian D'MASIV di Le Meridien Jakarta, Senin (25/11).

Menyambut pergantian tahun 2025, Le Meridien Jakarta menyiapkan pengalaman seru untuk menghabiskan malam tahun baru dengan berbagai acara yang dimulai sejak pukul 18.00 sampai dengan 03.00 pagi.

Mulai dari menikmati acara Glam Dinner, makan malam Buffet Mewah di Restoran La Brasserie yang terkenal dengan menawarkan lebih dari 120 pilihan menu mulai dari hidangan khas Indonesia sampai dengan berbagai macam hidangan internasional.

Dalam acara dinner tersebut para tamu akan dihibur dengan penampilan musik, dancer, interactive show, magician, stand up comedy, best dress competition, dan door prize.

Sementara itu, Ballroom Sasono Mulyo akan dimeriahkan dengan pesta yang mengusung suasana di Time Square New York dengan tema Magic Night in New York.