Myanmar Coba Curi Ilmu dari Laga Vietnam Melawan Indonesia di SEA Games 2021

jpnn.com, HANOI - Jajaran kepelatihan Timnas Myanmar terlihat menonton pertandingan akbar SEA Games 2021 cabor sepak bola Grup A antara Vietnam melawan Indonesia U-23.

Laga yang digelar di Stadion Viet Tri, Phu Th, Jumat (6/5) malam WIB, tim kepelatihan Myanmar yang dipimpin pelatih Velizar Popov didampingi dua orang asistennya tampak fokus menyaksikan pertandingan tersebut.

Pertandingan tersebut berakhir untuk kemenangan Vietnam dengan skor 3-0 atas Indonesia.

Gol kemenangan tim berjuluk The Golden Star dicetak oleh Nguyen Tien Linh (54’), Do Hung Dung (74’), dan Le Van Do (84’).

Selepas pertandingan, pelatih asal Jerman itu mengaku datang untuk mengenal karakter bermain Timnas Vietnam dan Indonesia.

Kedatangan pelatih asal Bulgaria itu ke Stadion Viet Tri pada awalnya hanya ingin menyaksikan partai Filipina melawan Timor Leste.

Berhubung laga berikutnya big match, pelatih kelahiran 7 Februari 1976 itu kemudian turut menyempatkan diri untuk melihat laga tersebut.

“Saya datang ke sini sebenarnya melihat laga Filipina melawan Timor Leste. Melihat Vietnam dan Indonesia yang selanjutnya bermain, saya jadi ingin mengenal lebih dekat karakter bermain kedua negara,” ungkap mantan pelatih Cherno More itu di Liga Bulgaria dalam laman Zing News.