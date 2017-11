Nabilah Hengkang, Fans Ungkapkan Kesedihan di Twitter

jpnn.com - Fans JKT48 benar-benar terpukul oleh keputusan Nabilah untuk hengkang. Kemarin, Selasa (31/10), timeline Twitter dipenuhi cuitan kesedihan mereka.

Tagar #TerimaKasihNabilah pun sempat menjadi trending topic tak lama setelah kepergian Nabilah diumumkan.

Berikut beberapa cuitan fans yang sedih dan menyampaikan salam perpisahan untuk Nabilah.

"You are the reason why love JKT48, chase after you dreams, happy graduation @nabilahJKT48 #TerimaKasihNabilah," tulis @naim_pasha.

"Bakalan kangen sama cerewetnya kamu dek," ujar @MHaffizz.

"#TerimaKasihNabilah GBU kak di luar sana. Kita tetap ngedukung Kak Nabilah," komentar @C_Michelle.

"Impianku untuk melihatmu sebagai member JKT48 telah sirna tapi tidak masalah, jika itu keputusanmu jalanilah dengan senyum #TerimaKasihNabilah," tulis @Iqbal_Asap.

"#TerimaKasihNabilah selama enam tahun berjuang di JKT48, bukan waktu yabg sebentar, selalu ada canda tawa dan sedih, semoga sukses di luar sana," ungkap @harian_jkt48.

Sumber : Jawapos.com