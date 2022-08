Naik ke Pelaminan Bersama Perempuan Ini, Delon Beri Kejutan

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Penyanyi Delon Thamrin kembali naik ke pelaminan dengan perempuan bernama Ingga, hari ini (30/8).

Namun, kemesraan Delon dan Ingga bukan untuk menikah lagi, melainkan perilisan single terbaru mereka berjudul Sekarang Nanti dan Selamanya.

Itu diadaptasi dari lagu Dianna Ross, When You Tell Me That You Love yang populer tahun 1991.

Baca Juga: Delon Thamrin Tantang Bakat Bernyanyi Anda di WeSing Idol 2021

Lagu tersebut ternyata bermula dari keresahan Delon lantaran sering menyanyikan lagu galau.

Dia lantas membeberkan alasan mengadaptasi lagu itu ke bahasa indonesia.

"Kalau bahasa Inggris kurang pas kayaknya bagi aku. Akhirnya Pak Rahayu kasih solusi, yuk terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia," ujar Delon Thamrin di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Setelah mendapatkan persetujuan pihak WCM dan Kobalt Music terkait alih bahasa di lirik lagu tersebut, akhirnya lagu itu dinyanyikan oleh Delon dan Ingga.

"Tahun 2000-an lagu ini diduetkan dengan Westlife. Saya kasih tahu ke Pak Rahayu ada versi duetnya dan itu yang menjadi acuan kita untuk adaptasi ke bahasa Indonesia," ucap lenyanyi jebolan Indonesia Idol tersebut.