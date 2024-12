Naker Fest Jakarta Siap Hadirkan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan, Catat Tanggalnya!

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menggelar Naker Fest Jakarta di Gedung Kemnaker Jl Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 pada 13-14 Desember 2024.

Mengusung tema 'Creating More and Better Jobs', Naker Fest bertujuan memfasilitasi pertemuan pencari kerja dengan perusahaan, memotivasi tenaga kerja menjadi talenta yang aktif dalam pengembangan karier dan keterampilan.

Selain itu juga bertujuan memperkenalkan masyarakat kepada UMKM melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Expo sebagai ajang promosi dan jejaring bisnis, serta mempromosikan pentingnya pelatihan vokasi dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas nasional.

"Naker Fest adalah bentuk komitmen Kemnaker untuk mendekatkan pencari kerja dengan perusahaan, sekaligus memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk mengembangkan diri dan meningkatkan daya saing," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (11/12).

Naker Fest menghadirkan puluhan ribu lowongan pekerjaan, baik secara offline maupun online.

Selain job fair, pengunjung juga dapat menikmati rangkaian kegiatan menarik, seperti Festival Pelatihan Vokasi, TKM Expo, Talent Talks bersama Raffi Ahmad, dan Smart Class.

Naker Fest juga menyediakan berbagai layanan ketenagakerjaan, seperti Informasi Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Konsultasi Norma Kerja dan K3, Pemeriksaan Kesehatan & Manajemen Stres, Layanan Satu Data, serta Penyuluhan Bimbingan Jabatan, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Sunardi menyampaikan Menaker Prof Yassierli menginginkan acara ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan tenaga kerja berkualitas.