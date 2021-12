Nanovest, Aplikasi Baru untuk Memudahkan Investasi

jpnn.com, JAKARTA - PT Tumbuh Bersama Nano merilis aplikasi investasi generasi baru bernama Nanovest.

Melalui moto “Grow Your Wealth, Your Own Way”, Nanovest berambisi untuk menyediakan platform investasi yang mudah, aman, dan menyenangkan bagi investor Indonesia.

Aplikasi investasi Nanovest menawarkan kemudahan membeli saham global dan aset crypto mulai dari Rp5.000 setiap saat dan tanpa biaya transaksi.

Nanovest hanya mengakomodir pembelian saham global (global stocks) yang tersedia pada bursa saham Amerika Serikat.

Aplikasi tersebut tidak mengakomodir penawaran umum dalam bentuk apapun.

Nanovest didukung oleh sejumlah mitra profesional yang memiliki reputasi baik dalam menyediakan layanannya. Salah satunya didukung oleh teknologi S-Quantum Engine oleh Sinarmas Financial Services.

Untuk saham global, Nanovest bermitra dengan pedagang perantara (broker) yang terdaftar pada Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) Amerika Serikat.

"Terutama yang mengasuransikan rekening broker yang dimiliki pengguna Nanovest hingga $500k oleh Securities Investor Protection Corporation (SIPC) Amerika Serikat," ujar CEO Nanovest, Hutama Pastika.