Napoli 1, Inter 3: Antonio Conte Menang 100 Kali

jpnn.com, NAPLES - Inter Milan membukukan kemenangan ke-14 di Liga Italia (Serie A) musim ini usai menekuk tuan ruman Napoli di Stadio San Paolo, Selasa (7/1) dini hari WIB.

Dua gol dari Romelu Lukaku (menit ke-14 dan 33) dan satu dari Lautaro Martinez (62) hanya dibalas satu gol oleh empunya stadion, lewat Arek Milik pada menit ke-39.

Live Score melansir, ini merupakan kemenangan pertama Inter di San Paolo pada ajang Serie A dalam waktu 22 tahun terakhir.

Kemenangan ini sekaligus membuat Nerazurri kembali ke puncak klasemen Serie A, menggusur Juventus yang di laga sebelumnya mengalahkan Cagliari 4-0. Inter dan Juve punya poin sama 45, tetapi beda selisih gol 24-18.

6 - Romelu #Lukaku is the sixth player to score 2+ goals in two consecutive appearances for #Internazionale in the three points per win era in Serie A (after Icardi, Recoba, Vieri, Ibrahimovic and Eto'o). Elite.#NapoliInter pic.twitter.com/PXWTuNDTNL — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 6, 2020