Natasha Wilona Cuek Video Ciuman Verrel Beredar  

jpnn.com, JAKARTA - Artis peran Natasha Wilona tampaknya tak mau ikut dipusingkan dengan video ciuman Verrel Bramasta dan Nadine Waworuntu.

Pemain sinetron Ganteng Ganteng Serigala itu mengatakan bahwa dirinya masih berhubungan baik dengan Verrell.

"Enggak (renggang) kok, biasa saja. Komunikasi juga biasa aja, enggak ada yang berubah,” kata Natasha saat dihubungi awak media, Rabu (25/10).

Hingga kini, lanjut Wilona, dirinya masih sering bertemu dan jalan bareng Verrell. Bahkan dia mengatakan baru saja mengisi acara di salah satu program acara televisi tadi malam.

"Enggak ada yang berubah, semua seperti yang terlihat saja,” tukasnya.

Sebelumnya, Wilona sempat mengunggah foto dirinya yang tersenyum bersamaan dengan beredarnya video itu. Dia juga menuliskan kata-kata bijak.

“Believe in yourself a little more,” tulis Wilona di akun Instagram pribadinya.(mg7/jpnn)