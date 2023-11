Nathalie Holscher Terima Lamaran Ladislao Camara, Kapan Jadwal Menikah?

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Nathalie Holscher dikabarkan segera menikah dengan kekasihnya, Ladislao Camara.

Sebab, dia telah menerima lamaran dari pria bule tersebut.

Nathalie Holscher dilamar oleh Ladislao Camara saat datang ke kawasan Gunung Gede, Jawa Barat.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memperlihatkan suasana ketika dilamar sang kekasih.

Mantan istri Sule itu terlihat menunjukkan cincin yang diberikan oleh kreator konten tersebut.

Adapun cincin yang melekat di jari manis itu menjadi bukti bahwa Nathalie Holscher menerima lamaran Ladislao Camara.

"She said yes," tulis Ladislao Camara.

Momen Nathalie Holscher dilamar Ladislao Camara langsung menjadi sorotan netizen di media sosial.