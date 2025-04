NBA Playoffs: LA Lakers di Ujung Tanduk

jpnn.com - MINNEAPOLIS – Minnesota Timberwolves mendorong LA Lakers ke tepi jurang.

Menjamu Lakers pada gim ke-4 babak pertama NBA Playoffs Wilayah Barat di Target Center, Minneapolis, Senin (28/4) dini hari WIB, Timberwolves menang 116-113.

Kemenangan yang mengantar Anthony Edwards dan kawan-kawan unggul 3-1 (best of seven), yang berarti Wolves hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menembus semifinal NBA Playoffs Barat.

Edwards tampil luar biasa dengan mencetak 43 poin, termasuk lima tembakan tiga angka dari sepuluh percobaan.

Duo superstar Lakers, yakni Luka Doncic dan LeBron James tampil lumayan.

Doncic mengumpulkan 38 poin, James 27 poin.

Wolves sejatinya tak mendominasi pertandingan di gim ke-4 tadi, lebih sering tertinggal.

Namun, penampilan yang konsisten di babak kedua, terutama di kuarter ke-4 membuat Wolves berbalik unggul dan membuat Lakers panik.