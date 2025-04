NBA Playoffs: Thunder Jadi Tim Pertama Tembus Semifinal Wilayah

jpnn.com - MEMPHIS – Juara musim reguler wilayah Barat NBA, Oklahoma City Thunder menjadi tim pertama yang masuk semifinal wilayah NBA Playoffs.

Di babak pertama Barat, Thunder melakukan sweep alias sapu bersih kemenangan dari Memphis Grizzlies.

Thunder menang 4-0 (format best of seven).

Pada gim ke-4 di kandang Grizzlies, Fedex Forum, Memphis, Minggu (27/4) pagi WIB, Thunder menang 117-115

Gim 1 21 April: Grizzlies @ Thunder 80-131

Gim 2 23 April: Grizzlies @ Thunder 99-118

Gim 3 25 April: Thunder @ Grizzlies 114-108

Gim 4 27 April: Thunder @ Grizzlies 117-115

Bintang utama Thunder Shai Gilgeous-Alexander a.k.a SGA mencetak 38 poin pada gim ke-4 tadi. Jalen Williams menambahkan 23 poin untuk Thunder.