Neraca Perdagangan Agustus Sukses Mengerek Rupiah Hari Ini, Mantap!

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah hari ini Kamis (16/9) berpotensi menguat.

Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan rupiah hari ini menguat didukung surplus neraca perdagangan Agustus.

Rupiah pagi ini bergerak menguat 25 poin atau 0,18 persen ke posisi Rp 14.215 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp 14.240 per USD.

"Kenaikan surplus neraca perdagangan indonesia yang cukup tinggi dari bulan sebelumnya sekitar 83 persen, memberikan angin segar untuk penguatan rupiah hari ini," kata Ariston di Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan pada Agustus 2021 mengalami surplus sebesar USD 4,74 miliar dengan nilai ekspor USD 21,42 miliar dan impor USD 16,68 miliar.

Di sisi lain, lanjut Ariston, wacana tapering pada akhir tahun masih menjadi ganjalan untuk penguatan nilai tukar lain terhadap USD, termasuk rupiah.

"Belum ada hasil data ekonomi AS yang benar-benar menghilangkan kemungkinan pelaksanaan tapering di akhir tahun. Data inflasi AS masih meninggi dan data tenaga kerja AS masih ditunggu perkembangannya," ujar Ariston.

Terkait pandemi, jumlah kasus harian COVID-19 di Tanah Air pada Rabu (15/9) bertambah 3.948 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 4,18 juta kasus.