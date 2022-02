NET Hadirkan Drakor Komedi Romantis Oh My Venus dan Kkondae Intern

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai 'Rumah Drakor', NET TV siap menghadirkan drama Korea unggulan. Kali ini, stasiun televisi ini menayangkan drakor Oh My Venus.

Drakor yang dibintangi So Ji Sub dan Shin Min A ini akan tayang mulai 24 Februari 2022, setiap hari pukul 18.00 WIB.

Selain itu, ada juga drakor Kkondae Intern yang dibintang Park Hae Jin, mulai 25 Februari 2022, setiap hari pukul 16.45 WIB.

Menurut Direktur Programming NET TV Yeni Anshar, kedua drakor tersebut punya cerita unik yang dapat menarik perhatian pemirsa.

Bukan hanya menampilkan kisah cinta dua orang dewasa, Oh My Venus bisa memberi motivasi untuk berolahraga agar sehat dan berpenampilan menarik.

Sementara dalam drakor Kkondae Intern, dunia pekerja kantoran disulap menjadi tayangan menghibur yang dibalut komedi.

"Semoga kedua drakor ini bisa menemani pemirsa televisi Indonesia,” jelas Yeni Anshar, dalam keterangan tertulis, Kamis (24/2).

Oh My Venus bercerita tentang Kim Young Ho (So Ji Sub) yang merupakan personal trainer untuk bintang Hollywood. Saat ada skandal dengan aktris Hollywood, membuat Young Ho harus kembali ke Korea.